Что прекрасного или неожиданного я открыл для себя в мире человеческих отношений?
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Что прекрасного или неожиданного я открыл для себя в мире человеческих отношений?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
То что ты научился любить и уважать тех людей которые живут рядом с тобой
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