Что прекрасного или неожиданного я открыл для себя в мире человеческих отношений?

Русский язык
Что прекрасного или неожиданного я открыл для себя в мире человеческих отношений?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
То что ты научился любить и уважать тех людей которые живут рядом с тобой 
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Подайте в градусной мере углы 7/9*π ; 9/4*π ; 7/12*π ; 11/6*π
Ответить
Математика
Найдите 2 способа решения задачи на движение. Задача N1. Скорость одного объекта 90 км/ч, а скорость другого 36 км/ч. На схеме показано, что перв...
Ответить
Русский язык
Помогите составить два предложения со словосочетаниями -В глазах рябит -Кружит??я голова Спасибо.
Ответить
География
Расскажите о размещении крупных форм рельефа на территории россии
Ответить
Математика
Сделай к задаче чертеж. Два поезда идут навстречу друг другу со станций расстояни?? между которыми 385 км. Первый поезд вышел на 2 ч. раньше со ско...
Ответить