Найдите 2 способа решения задачи на движение. Задача N1. Скорость одного объекта 90 км/ч, а скорость другого 36 км/ч. На схеме показано, что первый объект приближается ко второму. Это скорость сближения. На сколько изменится р...

Математика

Найдите 2 способа решения задачи на движение. Задача N1. Скорость одного объекта 90 км/ч, а скорость другого 36 км/ч. На схеме показано, что первый объект приближается ко второму. Это скорость сближения. На сколько изменится расстояние между объектами через 3ч после начала движения, если встречи за это время не произойдет? Задача N2. Тот же вопрос, но теперь скорость первого объекта 15 км/ч, а скорость второго 42 км/ч.(Так-же скорость сближения)

Автор: Гость