Помогите составить два предложения со словосочетаниями -В глазах рябит -Кружит??я голова Спасибо.

Гость: Гость:

1. После того, как я упала в обморок, у меня долго в глазах рябило. 2. сегодня у моего друга весь день кружилась голова, под конец учебного дня, он рассказал мне, что у него рябит в глазах и попросил, чтобы я отвел его в мед.пункт