Помогите составить два предложения со словосочетаниями -В глазах рябит -Кружит??я голова Спасибо.
Русский язык
Помогите составить два предложения со словосочетаниями -В глазах рябит -Кружит??я голова Спасибо.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. После того, как я упала в обморок, у меня долго в глазах рябило. 2. сегодня у моего друга весь день кружилась голова, под конец учебного дня, он рассказал мне, что у него рябит в глазах и попросил, чтобы я отвел его в мед.пункт
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