Помогите x+3целых 4 двадцать первых=4целых пять четырнадцатый+5целых 1двинадцатых

Математика
Помогите x+3целых 4 двадцать первых=4целых пять четырнадцатый+5целых 1двинадцатых
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х+ 3 4/21=4 5/14 +5 1/12 х=4 5/14+5 1/12 - 3 4/21 х=4 30/84+5 7/84 - 3 16/84 х= 6 58/84=6 29/42
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