Помогите x+3целых 4 двадцать первых=4целых пять четырнадцатый+5целых 1двинадцатых
Математика
Помогите x+3целых 4 двадцать первых=4целых пять четырнадцатый+5целых 1двинадцатых
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х+ 3 4/21=4 5/14 +5 1/12 х=4 5/14+5 1/12 - 3 4/21 х=4 30/84+5 7/84 - 3 16/84 х= 6 58/84=6 29/42
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Русский язык
Математика
Найдите 2 способа решения задачи на движение. Задача N1. Скорость одного объекта 90 км/ч, а скорость другого 36 км/ч. На схеме показано, что перв...