Сравнить значения выражений: 1) (0,35)^8 и (-5,4)^8 2)(-11/17)^ и (-6/13)^5 3)(1-sqrt5)^7 4)(sqrt3 +1)^10 и (sqrt2+2)^10

Гость: Гость:

1) (0,35)^8 и (-5,4)^8 |0,35|=0,35 |-5,4|=5,4 Cтепень четная ,чем число по модулю больше,тем и в степени больше (0,35)^8<(-5,4)^5 2)(-11/17)^5 и (-6/13)^5 Степень нечетная,чем число по модулю больше,тем и в степени меньше 11/17=143/221 и 6/13=102/221 (-11/17)^5 < (-6/13)^5 3)(1-√2)^7<0 1<√2⇒(1-√2)<0 4)(√3 +1)^10 и (√2+2)^10 √3+1<√2+2 )(√3 +1)^10 < (√2+2)^10