Переведите число 37,2510 в шестеричную систему счисления.
Информатика
Переведите число 37,2510 в шестеричную систему счисления.
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