Цена одного блокнота 30 рублей/шт.Сколько купили блокнотов,если заплатили 60 рублей?90 рублей?
Математика
Цена одного блокнота 30 рублей/шт.Сколько купили блокнотов,если заплатили 60 рублей?90 рублей?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. 60:30=2 блокнота 2. 90:30=3 блокнота Ответ: за 60 руб купят 2 блокнота; за 90 руб купят 3 блокнота
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