Какое значение семья. имеет в жизни человека Какие семьи бывают? Чем отличаются двухпоколенные семьи от трёхпрколенных? 3 Почему государство заботится о семье? П риведите пример такой заботы .

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Семья поддержка и опора человека, Семьи бывают двухпоколенные( дети и родители), трёхпоколенные( дети, родители, бабушки и дедушки), также не полные, многодетные, малоимущие, опекунские, приёмные, патронатные, семьи воспитывающие ребёнка-инвалида. Государство заботится о семье потому что семья-одна из основ государства. Пример заботы: выплаты по беременности и родам, выплаты за рождения второго ребёнка, социальная поддержка малоимущих семей( бесплатное питание для детей в школе, бесплатные путёвки в санатории), выплаты по потере кормильца и т. д.