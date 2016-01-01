Бортовой компьютер (1) значение (2)которого (3) в близжайшем будущем сильно возрастё?? (4) уже несколько лет является частью управления автомобилем. РАССТАВЬТЕ ЗАПЯТЫЕ

Русский язык
Бортовой компьютер (1) значение (2)которого (3) в близжайшем будущем сильно возрастё?? (4) уже несколько лет является частью управления автомобилем. РАССТАВЬТЕ ЗАПЯТЫЕ
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