Бортовой компьютер (1) значение (2)которого (3) в близжайшем будущем сильно возрастё?? (4) уже несколько лет является частью управления автомобилем. РАССТАВЬТЕ ЗАПЯТЫЕ

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Бортовой компьютер (1) значение (2)которого (3) в близжайшем будущем сильно возрастё?? (4) уже несколько лет является частью управления автомобилем. РАССТАВЬТЕ ЗАПЯТЫЕ

Автор: Гость