Борзая собака пробегает 1500 метров за 1 минуту 30 секунд .За сколько секунд она пробежит 100 метров. помогите пожалуйста решить эту задачу

Математика

Борзая собака пробегает 1500 метров за 1 минуту 30 секунд .За сколько секунд она пробежит 100 метров. помогите пожалуйста решить эту задачу

Автор: Гость