Борзая собака пробегает 1500 метров за 1 минуту 30 секунд .За сколько секунд она пробежит 100 метров. помогите пожалуйста решить эту задачу
Математика
Борзая собака пробегает 1500 метров за 1 минуту 30 секунд .За сколько секунд она пробежит 100 метров. помогите пожалуйста решить эту задачу
Ответ(ы):
Гость:
1 минута 30 секунд = 90 секунд 100 м х 90 =9000:1500=6 секунд Ответ: за 6 секунд пробежит 100 м
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