Брат и і сестри тараса шевченка СРОЧНО!

Українська література
Брат и і сестри тараса шевченка СРОЧНО!
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Автор: Гость
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Гость:
Катерина Григорівна Шевченко народилася 20 листопада 1804 року у селі Кирилівка. (Сестра) Шевченко Микита Григорович Народився в селі Моринці 28 травня 1811 року в сім'ї селянина-кріпака,
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