Решите уравнение с ответом и решением x-20 деление x-17 рано 16

Математика
Решите уравнение с ответом и решением x-20 деление x-17 рано 16
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(×-20)÷(×-17)=16 ×-20/×-17=16/1 пропорциально ; ×-20=(×-17)×16 ×-20=16×-272 ×-16×=(-272)+20 -15×=-252 ×=252÷15 ×=16,8 У меня все правильно ёо дай 50 баллов ёо
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