Братьям Пете, Ване, Вите и Серёже купили пакет с 40 конфетами. Ваня съел половину конфет, которые съел Петя, а Витя — половину тех конфет, которые Петя не съел. Серёже досталась десятая часть содержимого пакета. Сколько кон...
Математика
Братьям Пете, Ване, Вите и Серёже купили пакет с 40 конфетами. Ваня съел половину конфет, которые съел Петя, а Витя — половину тех конфет, которые Петя не съел. Серёже досталась десятая часть содержимого пакета. Сколько конфет досталось Вите?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть П конфет съел Петя ВАня съл 0,5 П Витя- 0,5(40-П) Сережа-4 конфеты составим уравнение 40-П-0,5П-0,5(40-П)=4 находим П=16 шт Ваня=8 шт, ВИТЯ=0,5(40-16)=12 шт С=4 4+12+8+16=40
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