Бригада рабочих заасфальтировала дорогу длиной 1 км 500 м за 3 дня. за сколько дней э??а бригада заасфальтирует шоссе длиной 12 км С какой скоростью должна работать бригада, чтобы заасфальтировать шоссе за 5 дней?
Математика
Бригада рабочих заасфальтировала дорогу длиной 1 км 500 м за 3 дня. за сколько дней э??а бригада заасфальтирует шоссе длиной 12 км С какой скоростью должна работать бригада, чтобы заасфальтировать шоссе за 5 дней?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 км 500 м=1500 м, 12 км=12000 м. 1) 1500 : 3 =500 м в день асфальтировали 2) 12000 : 500=24 дня 3) 12000 : 5=2400 м=2,4 км
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