Бригада рабочих заасфальтировала дорогу длиной 1 км 500 м за 3 дня. за сколько дней э??а бригада заасфальтирует шоссе длиной 12 км С какой скоростью должна работать бригада, чтобы заасфальтировать шоссе за 5 дней?

Математика

Бригада рабочих заасфальтировала дорогу длиной 1 км 500 м за 3 дня. за сколько дней э??а бригада заасфальтирует шоссе длиной 12 км С какой скоростью должна работать бригада, чтобы заасфальтировать шоссе за 5 дней?

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