Бригада сантехников должна была установить 160 счётчиков воды , по 8 в день ,но устанавливала по 10 счётчиков . На сколько дней раньше срока бригада выполнила работу ? (Восстанови выражение для решения задачи и найди его значен...

Математика

Бригада сантехников должна была установить 160 счётчиков воды , по 8 в день ,но устанавливала по 10 счётчиков . На сколько дней раньше срока бригада выполнила работу ? (Восстанови выражение для решения задачи и найди его значение.)

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