Бригада сантехников должна была установить 160 счётчиков воды , по 8 в день ,но устанавливала по 10 счётчиков . На сколько дней раньше срока бригада выполнила работу ? (Восстанови выражение для решения задачи и найди его значен...
Математика
Бригада сантехников должна была установить 160 счётчиков воды , по 8 в день ,но устанавливала по 10 счётчиков . На сколько дней раньше срока бригада выполнила работу ? (Восстанови выражение для решения задачи и найди его значение.)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
160:8=20 (за 20дней должны были установить) 160:10=16(установили за16дней). 20-16=4(на 4 дня установили раньше)
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