Цитати до образу фауста

Гость: Гость:

Распорядись собой, прими решенье, Хотя бы и ценой уничтоженья. Напрасно истины ищу, зато, когда людей учу, их научить, исправить — не мечтаю. Я философию постиг, я стал юристом, стал врачом... Увы! С усердьем и трудом и в богословье я проник, — и не умней я стал в конце концов, чем прежде был. Учи народ, питай и грей, - А после, смотришь, бунтарей Ты воспитал себе в награду! Добро всегда даёт богатый плод