Лина окружности перелнего колеса катера 2 м какое растояние катера если ее колесо сделала 3000оборотов
Математика
Лина окружности перелнего колеса катера 2 м какое растояние катера если ее колесо сделала 3000оборотов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
С такими данными можно найти только пройденное расстояние и это равно S=3000*2=6000 м
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