ПРОШУ НЕ ИГНОРЬТЕ ЛУДИ ПЖ МОЛЮ При помощи указанных суффиксов образуйте От данных глаголов действительные и страдательные причастия прошедшего времени . Обьясните написание букв а/я, е/ё перед НН: нн- послать, задержать, разб...

Русский язык
ПРОШУ НЕ ИГНОРЬТЕ ЛУДИ ПЖ МОЛЮ При помощи указанных суффиксов образуйте От данных глаголов действительные и страдательные причастия прошедшего времени . Обьясните написание букв а/я, е/ё перед НН: нн- послать, задержать, разбросать, развеять, потерять. енн- купить, приклеить, вывезти,просмотреть, увидеть. ённ- повторить, отнести, обсудить, включить, сплести. Срочно плизз
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Страдательные: посланный, задержанный, разбросанный, развеянный, потерянный купленный, приклеенный, вывезенный, просмотренный, увиденный повторенный, отнесенный, обсужденный, выключенный, сплетенный Действительные: пославший, задержавший, разбрасавший, развеевший, потерявший купивший, приклеивший, вывезший, просмотревший, увидевший повторивший, отнесший, обсудивший, выключивший, сплевший Я думаю, так.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
X+500÷10=840 как решить уровнение
Ответить
Английский язык
Решил кроссворд.А теперь впиши в клеточки слова,которые получились в сером столбце
Ответить
Математика
Помогите пж все задании
Ответить
Алгебра
Представьте в виде степени произведение m5m4
Ответить
Русский язык
Подберите пожалуйста проверочное слово к слову горит за ранее спасибо)))!!!!!!!!!!!!!
Ответить