ПРОШУ НЕ ИГНОРЬТЕ ЛУДИ ПЖ МОЛЮ При помощи указанных суффиксов образуйте От данных глаголов действительные и страдательные причастия прошедшего времени . Обьясните написание букв а/я, е/ё перед НН: нн- послать, задержать, разб...
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ПРОШУ НЕ ИГНОРЬТЕ ЛУДИ ПЖ МОЛЮ При помощи указанных суффиксов образуйте От данных глаголов действительные и страдательные причастия прошедшего времени . Обьясните написание букв а/я, е/ё перед НН: нн- послать, задержать, разбросать, развеять, потерять. енн- купить, приклеить, вывезти,просмотреть, увидеть. ённ- повторить, отнести, обсудить, включить, сплести. Срочно плизз
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Страдательные: посланный, задержанный, разбросанный, развеянный, потерянный купленный, приклеенный, вывезенный, просмотренный, увиденный повторенный, отнесенный, обсужденный, выключенный, сплетенный Действительные: пославший, задержавший, разбрасавший, развеевший, потерявший купивший, приклеивший, вывезший, просмотревший, увидевший повторивший, отнесший, обсудивший, выключивший, сплевший Я думаю, так.
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