Роль неметаллических элементов в природе

Химия
Роль неметаллических элементов в природе
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В нашей природе множество   разных веществ , влияющих на нашу экологию. Если отталкиваться от неметаллических элементов , взяв к примеру пластик или полиэтилен , они критически загрязняют нашу почву . Зная о том что резина, пластик и пластмасс очень плохо разлагаются в почве , многие подземные(почвенные) обитатели могут от них погибнуть , такие как червяк или крот , они попросту не смогут переварить пищу если съедят долю этих веществ.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Львы, кенгуру могут работать в цирке. перевести на английский
Ответить
Математика
Догадайтесь, какое число является корнем уравнения, и выполните проверку: а) x+(-3)=10 б) -8-y=-14 в) 19+a=-3 г)-15+d=-3 д) t-(-2)=-8 е...
Ответить
Английский язык
Как произносятся эти слова
Ответить
Литература
Озаглавьте 26 частей мцыри
Ответить
Математика
Скільки зошитів вартістю 3грн 50к.зможe купити Сфійка , якщо в дівчинки 20грн？Скільки грошeй залишиться у Софійки？
Ответить