Роль неметаллических элементов в природе
Химия
Роль неметаллических элементов в природе
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В нашей природе множество разных веществ , влияющих на нашу экологию. Если отталкиваться от неметаллических элементов , взяв к примеру пластик или полиэтилен , они критически загрязняют нашу почву . Зная о том что резина, пластик и пластмасс очень плохо разлагаются в почве , многие подземные(почвенные) обитатели могут от них погибнуть , такие как червяк или крот , они попросту не смогут переварить пищу если съедят долю этих веществ.
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