Скільки зошитів вартістю 3грн 50к.зможe купити Сфійка , якщо в дівчинки 20грн？Скільки грошeй залишиться у Софійки？

Математика

Скільки зошитів вартістю 3грн 50к.зможe купити Сфійка , якщо в дівчинки 20грн？Скільки грошeй залишиться у Софійки？

Автор: Гость