Скільки зошитів вартістю 3грн 50к.зможe купити Сфійка , якщо в дівчинки 20грн？Скільки грошeй залишиться у Софійки？

Математика
Скільки зошитів вартістю 3грн 50к.зможe купити Сфійка , якщо в дівчинки 20грн？Скільки грошeй залишиться у Софійки？
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Наверно так 3 грн 30 к.?
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