Какие есть натуральные числа где 5 это цифра единиц и эти числа делятся без остатк?? на 4

Математика
Какие есть натуральные числа где 5 это цифра единиц и эти числа делятся без остатк?? на 4
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Натуральные числа с 5 в разряде единиц и делятся без остатка на 4 - таких чисел нет
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