Где в сказке царевна лягушка встречается троекратный повтор

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Где в сказке царевна лягушка встречается троекратный повтор
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Повторы в сказках носят традиционный характер. Обычно присутствует троекратное повторение эпизода с наращиванием эффекта.  Повторяются действия героев: пустил стрелу старший брат, пустил стрелу средний брат, пустил стрелу младший брат; царевна-лягушка несколько раз повторяет "не печалься, Иван- царевич.. ложись спать, утро вечера мудренее" и т. д.  В этой сказке в первых двух случаях искусству Василисы дивятся царь и его приближенные, в третий раз весь народ получает возможность оценить мастерство героини. Кроме того, в сказке действуют три брата, трижды царь приказывает невестке что-то делать, т. е. повтор числа 3 тоже имеет свое значение. Какое? - Догадайтесь.
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