В основе экономики России в начале XIX в. лежат: а)рыночные отношения б)феодальные отношения в)феодально-крепостнические отношения.
История
В основе экономики России в начале XIX в. лежат: а)рыночные отношения б)феодальные отношения в)феодально-крепостнические отношения.
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