В основе экономики России в начале XIX в. лежат: а)рыночные отношения б)феодальные отношения в)феодально-крепостнические отношения.

История

В основе экономики России в начале XIX в. лежат: а)рыночные отношения б)феодальные отношения в)феодально-крепостнические отношения.

Автор: Гость