Что такое сострадание? Что делает людей жестокими?

Литература
Что такое сострадание? Что делает людей жестокими?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сострадание - это жалость (можно ещё сказать - сочувствие) вызываемое несчастьем другого/ других человека/ людей. К сожалению, родители не занимаются воспитанием своих детей, отчего они подростают и бывают такими. Людей, также, жизнь делает жёсткими. Случись беда - человек 'закрывается' в своём "внутреннем мире". Оттуда и жёсткость. Но если постараться, можно сделать того или иного человека более мягким по отношению.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
(43+с)×56=4984 составить и решить уравнение
Ответить
Литература
Сочинение на тему: Как я пошла с родителями в театр. Заранее спасибо!
Ответить
Математика
Выполните действие 3924:26
Ответить
Русский язык
Почему безличные глаголы так называются? выпишите сначала глаголы,которые обозначают явления или состояние природы азатем те которые обозначают сос...
Ответить
Математика
Помогите срочно 11,12,13
Ответить