Что такое сострадание? Что делает людей жестокими?
Литература
Что такое сострадание? Что делает людей жестокими?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сострадание - это жалость (можно ещё сказать - сочувствие) вызываемое несчастьем другого/ других человека/ людей. К сожалению, родители не занимаются воспитанием своих детей, отчего они подростают и бывают такими. Людей, также, жизнь делает жёсткими. Случись беда - человек 'закрывается' в своём "внутреннем мире". Оттуда и жёсткость. Но если постараться, можно сделать того или иного человека более мягким по отношению.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Русский язык
Почему безличные глаголы так называются? выпишите сначала глаголы,которые обозначают явления или состояние природы азатем те которые обозначают сос...
Математика