Что такое сострадание? Что делает людей жестокими?

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Сострадание - это жалость (можно ещё сказать - сочувствие) вызываемое несчастьем другого/ других человека/ людей. К сожалению, родители не занимаются воспитанием своих детей, отчего они подростают и бывают такими. Людей, также, жизнь делает жёсткими. Случись беда - человек 'закрывается' в своём "внутреннем мире". Оттуда и жёсткость. Но если постараться, можно сделать того или иного человека более мягким по отношению.