Братишки помогите 4 часа сижу за уроками T︵T

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11.5. X = 60, y = 30 Подставляем в первую систему 4*60 - 7*30 = 30 4*60 - 5*30 = 90 240 - 210 = 30 (верно) 240 - 150 = 90 (верно) Т.к равенства в системе выполняются, значит эта пара чисел является решением системы и уравнений. 2 пример также делаешь. 11.6 можно просто по очереди подставить все ответы, а можно решить систему Решим систему: 11y = 15 - 2x Подставим у во второе равенство 10x+2x-15=9 12X=24 X=2 Подставим полученный x в первое уравнение 11y=15-2*2 11y=11 Y=1 Следовательно ответ В