Какова роль транснациональных корпораций в конце 20 века?

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Роль и влияние транснациональных корпораций в глобальных сдвигах в конце XX столетия МИХАЛИ ШИМАИ профессор, Венгерская академия наук • В последнее время наблюдается постоянный рост масштабов транснационализации – повышение доли международного движения капитала, труда и прочих ресурсов • Власть и влияние ТНК обусловливаются концентрацией контроля над стратегически важными сферами – финансами, рабочей силой, технологией, поставками сырья и компонентов, услугами и сбытом • В 90-е годы экспансия ТНК усилилась Роль транснациональных корпораций (ТНК) в мировой экономике можно анализировать в разных аспектах – политико-экономическом, производственно-торговом, предпринимательском, системном, макроэкономическом.Макроэкономический анализ их деятельности на пороге XXI в. в рамках всего мирового хозяйства и их взаимосвязь с процессом глобализации – главная тема настоящего рассмотрения.