Какие идеи вдохновляли восставших в мексике??

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Есть и другое общество, мобилизующееся снизу. В 1876 на Генеральный Рабочий Съезд Мексиканской Республики от одной из групп, La Social, прибывают две делегатки-женщины. Во время сессии съезда начинаются дебаты. Социалист Мата Ривера против их присутствия. Подчеркнув свое уважение к Rhodakanaty и La Social, он заявил, что присутствие делегаток - против правил. Муньюсури, редактор "Сына Труда", заступился за женщин. Ассамблея согласилась с Муньюсури, и, впервые в истории мексиканского рабочего движения, делегатки заняли место в национальной организации". Вдохновленные своими отцами и братьями, под руководством исключительных мужчин и женщин, сотни женщин вступают в борьбу с патриархатом, чтобы стереть его с лица земли. Это объсняет необычность многих заявлений. К пример, вот прокламация дам из Куикатлана, Оахака, адресованная дамам из Ситакуаро в 1901 году: "Мексиканская женщина, которая до сегодняшнего дня была инструментом грубых страстей и надежным тылом агрессивного развития прогресса, что стало последствием внедрения канцерогенного вируса религиозного фанатизма и ханжества..., теперь должна встать, полная решимости, на борьбу с клерикализмом, как с самым страшным, коварным врагом нашей чести, нашего самосознания, нашей семьи и нашей родины". Против диктатуры (Порфирио Диаса, многократно переизбираемого президента) уже выступали женщины (наиболее известная деятельница этого движения - Кармен Сердан). Они организовывали клубы, где критиковалось правительство, и обсуждались альтернативы централизации власти. Женщины из народа выходили на манифестации.