Пожалуйста очень срочно( упр.84) 1-6

Гость: Гость:

1) Подлежащее ум,сказуемое честь. Ставим тире,так как они оба существительные в Им.п 2) Боец-гроза ,сущ в Им.п 3) Основа-усердие,сущ в Им.п 4) Упустишь-потеряешь , оба являются инфинитивами,т.е стоят в н.ф глагола. 5) Слово-мед, сущ в Им.п 6)Жить-не быть,оба в н.ф глагола