Випиши іменники поставивши іх у початковій формі

Українська мова
Випиши іменники поставивши іх у початковій формі
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Виписати любі іменники ???????
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Найти значение выражение ( с +3)^2-с (с+6) при с = 0.3 ^2 - в квадрате ответ не нужен мне нужен полный ответ
Ответить
Физика
Какое количество энергии выделит вода массой 2 кг при охлождении от 100 до 0°С? Какое количество энергии выделится, если вместо воды взять столько ...
Ответить
Математика
|-5,2+7| и |-5,2|+|7| сравни
Ответить
Окружающий мир
Кокова професия злаков в экосистеме
Ответить
Русский язык
Привет, ребята. Пожалуйста, помогите мне выполнить это задание. Заранее спасибо за помощь!) №134 Спишите, образуя от глаголов, заключенных в ск...
Ответить