Привет, ребята. Пожалуйста, помогите мне выполнить это задание. Заранее спасибо за помощь!) №134 Спишите, образуя от глаголов, заключенных в скобки, страдательные причастия прошедшего времени. 1.Владимир ехал полем, (пересе...

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Привет, ребята. Пожалуйста, помогите мне выполнить это задание. Заранее спасибо за помощь!) №134 Спишите, образуя от глаголов, заключенных в скобки, страдательные причастия прошедшего времени. 1.Владимир ехал полем, (пересечь) глубокими оврагами. 2. У крыльца стояли (оседлать) кони. 3. Погода утихла, тучи расходились, перед ними лежала равнина, (устлать) белым волнистым ковром. 4. Последняя туча (рассеять) бури! Одна ты несешься по ясной лазури.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пересеченный оседлый устланный  рассеянный 
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