Привет, ребята. Пожалуйста, помогите мне выполнить это задание. Заранее спасибо за помощь!) №134 Спишите, образуя от глаголов, заключенных в скобки, страдательные причастия прошедшего времени. 1.Владимир ехал полем, (пересе...
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Привет, ребята. Пожалуйста, помогите мне выполнить это задание. Заранее спасибо за помощь!) №134 Спишите, образуя от глаголов, заключенных в скобки, страдательные причастия прошедшего времени. 1.Владимир ехал полем, (пересечь) глубокими оврагами. 2. У крыльца стояли (оседлать) кони. 3. Погода утихла, тучи расходились, перед ними лежала равнина, (устлать) белым волнистым ковром. 4. Последняя туча (рассеять) бури! Одна ты несешься по ясной лазури.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пересеченный оседлый устланный рассеянный
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