Пожалуйста помогите номер 255

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Пожалуйста помогите номер 255
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Автор: Гость
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Гость:
Объявил, войну, пропускаешь, описание, экзамены, возникать, Генке, понравилось.
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