Ниже приведён перечень характеристик. Все они, за исключением двух, относятся к экономике индустриальной цивилизации. 1) интенсивность; 2) общинный характер собственности; 3) высокая зависимость от природы; 4) разделение труда...

Обществознание

Ниже приведён перечень характеристик. Все они, за исключением двух, относятся к экономике индустриальной цивилизации. 1) интенсивность; 2) общинный характер собственности; 3) высокая зависимость от природы; 4) разделение труда; 5) наёмный труд; 6) экономическое стимулирование труда; 7) рыночные отношения; 8) частная собственность. Найдите две характеристики, «выпадающие» из общего ряда, и запишите цифры, под которыми они указаны.

Автор: Гость