Помогите пожалуйста выписать определения, которые характеризуют Вакулу, Оксану, ??ацюка из сказки "Ночь перед рождеством". пожалуйста!!!

Литература

Помогите пожалуйста выписать определения, которые характеризуют Вакулу, Оксану, ??ацюка из сказки "Ночь перед рождеством". пожалуйста!!!

Автор: Гость