Помогите пожалуйста выписать определения, которые характеризуют Вакулу, Оксану, ??ацюка из сказки "Ночь перед рождеством". пожалуйста!!!
Литература
Помогите пожалуйста выписать определения, которые характеризуют Вакулу, Оксану, ??ацюка из сказки "Ночь перед рождеством". пожалуйста!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вакула молодой, влюбленный, смелый, решительный, талантливый, уарямый Оксана красивая, вздорная, кокетливая, самовлюбленная, избалованная, жеманная Пацюк хитрый, ленивый, толстый,
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