Помогите пожалуйста выписать определения, которые характеризуют Вакулу, Оксану, ??ацюка из сказки "Ночь перед рождеством". пожалуйста!!!

Литература
Помогите пожалуйста выписать определения, которые характеризуют Вакулу, Оксану, ??ацюка из сказки "Ночь перед рождеством". пожалуйста!!!
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вакула молодой, влюбленный, смелый, решительный, талантливый, уарямый Оксана красивая, вздорная, кокетливая, самовлюбленная, избалованная, жеманная Пацюк хитрый, ленивый, толстый, 
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Five of these sentences have mistakes in perfect tense. Find the sentence and correct the mistakes 1. My pen friend writes that he has just come...
Ответить
Русский язык
Продолжи ряд имен существительных изменяю в слове только 1 согласный дом боль Бог
Ответить
Химия
Срочно!!!!!!!!!!!!!!Надо поставить где нужно коэффициенты,чтобы уровнять левую и праву?? сторону.
Ответить
Математика
Прямоугольный параллелипипед со сторонами основания aсм и b см и высотой 20 см имее?? объем 120см в кубе выразить формулой зависимость b от a . Поч...
Ответить
Қазақ тiлi
Помогите вставить окончания
Ответить