Продолжи ряд имен существительных изменяю в слове только 1 согласный дом боль Бог
Русский язык
Продолжи ряд имен существительных изменяю в слове только 1 согласный дом боль Бог
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дом, том, тор, ток, кок, рок, рой, Цой. боль, роль, моль. бог, бор, бот, тот, тор,.....
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