Где было расположено первое поселение москвы
Английский язык
Где было расположено первое поселение москвы
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На Воробьевых горах Еще в 1-3 веках н. э на террасах Воробьевых гор располагались первые поселения (памятник археологии) , а в последствии здесь были найдены даже кости мамонта, которые находятся сейчас в палеонтологическом музее Москвы.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Объясните, почему при небольшом наклоне доски положенный на её поверхность кирпи?? не движется под действием силы тяжести вниз, а при увеличении уг...
Українська мова
Английский язык
Математика
Окружающий мир