Где было расположено первое поселение москвы

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На Воробьевых горах Еще в 1-3 веках н. э на террасах Воробьевых гор располагались первые поселения (памятник археологии) , а в последствии здесь были найдены даже кости мамонта, которые находятся сейчас в палеонтологическом музее Москвы.