63•16+15•16+22•16=... Пожаааалуйста помогите решить НЕ по действиям,а "коротким способ??м"

Математика
63•16+15•16+22•16=... Пожаааалуйста помогите решить НЕ по действиям,а "коротким способ??м"
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(63+15+22)*16=100*16=1600
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