Составить текст по описанию пустыни
Окружающий мир
Составить текст по описанию пустыни
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пустыня- это зона в которой мало растительности . В пустынях по ночам очень холодно а днём очень жарко. также в пустынях можно обнаружить оазисы.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Вставь much, many, little, few: 1. I haven’t got ... free time on weekdays. 2. The students had ... time to prepare for the examination. 3. H...
Физика
Найдите,какое кол-во теплоты выделится при конденсации спирта массой 200 г , взятог?? при температуре кипения,и дальнейшем его охлаждении до темпер...
Українська література
Математика