Найдите,какое кол-во теплоты выделится при конденсации спирта массой 200 г , взятог?? при температуре кипения,и дальнейшем его охлаждении до температуры 18 градусов.
Физика
Найдите,какое кол-во теплоты выделится при конденсации спирта массой 200 г , взятог?? при температуре кипения,и дальнейшем его охлаждении до температуры 18 градусов.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
M=200г=0,2кг Примечание: знак "^" обозначает степень t=100C t1=18C L=0,9*10^6 c=2500Дж/кг*C Q-? Решение Q1 = Lm = 0,9 * 10^6 * 0,2кг = 180kДж Q2 = cmΔt = 2500Дж/кг*С * 0,2кг * (100С-18С) = 41kДж Q = Q1 + Q2 = 180kДж + 41kДж = 221kДж Ответ: Q = 221kДж Примечания: Δt - разность изначальной температуры и конечной. Δt = t - t1 (значения по условию. В учебнике может быть другая формула, но определение тоже самое) График тебе по любому начертить надо будет) Q1 - энергия, выделенная при конденсации Q2 - энергия, выделенная при остывании Q - энергия выделенная при конденсации и остывании Люблю тебя, жду вопросиков) Отвечу на всё) Удачи!
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