Помогите с решением иррациональных уравнений.
Математика
Помогите с решением иррациональных уравнений.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Кор х-5 + кор. х+3= кор 2х+4 х+5 + х + 3 +2 кор. (х+5)(х+3) = 2x+4 2x+8-2x-4=-2кор.(x+5)(x-3) 4=-2кор.(х^2+8х+15) 16=4(х^2+8х+15) 4=х^2+8х+15 х^2+8х+11=0 D= 64-4*11=20 x1=-8+Кор20/2 х2=-8-кор20/2 Кор. х^2+х-2 =2 х^2+х-2=4 х^2+x-6=0 D= 1+4*6=25 X1=-1+5/2 = 2 X2= -1-5/2 =-3 кор 3х+1 >= кор 4-х 3х+1 >= 4-х 4х >= 3 х >= 3/4 Х € [3/4;+ беск]
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