Надо вставить пропущенные прилагательные
Русский язык
Надо вставить пропущенные прилагательные
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) привлекательное 2) загадочная 3) хохочущие 4) веселое 5) мило 6) простого 7) утонченный 8) счастья
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