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Какая величина 1 градуса меридианов и паралелей?
География
Какая величина 1 градуса меридианов и паралелей?
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Точно не знаю,в контурной карте написанно
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