Назовите героев 19-20 века и портреты с их изображением, если знаете

История
Назовите героев 19-20 века и портреты с их изображением, если знаете
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
 Вернер Гейзенберг,  Нильс Бор,  Ричард Филлипс Фейнман, Альберт Эйнштейн.
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