Ответьте плиииз!!!!Как развивались государства в разных частях африканского континента в Средневековье????

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Занятия жителей Америки. Северная и Южная Америка были населены множеством племён и народов. Большая их часть добывала средства к жизни охотой и рыбной ловлей. На юге Северной Америки, на возвышенностях Центральной и Южной Америки развивалось земледелие. Здесь выращивали неизвестные европейцам растения: кукурузу, картофель, подсолнечник, помидоры, какао, табак. Жители большей части материка почти не умели приручать животных. Впоследствии, увидев белых людей на лошадях, они очень испугались, сочли их богами или чудовищами. Лишь на севере были приручены собаки, а на юге — ламы. Из птиц разводили индеек и уток.Индейцы не знали и важных достижений, известных народам других континентов: колеса, железа и плуга, огнестрельного оружия. Орудия труда и оружие они делали из дерева, камня и бронзы. В Америке были большие залежи золота и серебра. Из них изготовляли украшения, амулеты и разные фигурки. Эти металлы не считали драгоценными и не скапливали их как богатства, а только как культовые ценности племени. Впоследствии это потрясало европейских завоевателей, проявивших особенную жадность и жестокость.В Средние века майя уже знали письменность. Иероглифы наносили кисточками на бумагу, рукописи украшали рисунками.