Какое количество энергии нужно затратить чтобы воду массой 5 кг взятую при темпер??туре 0 градусов довести до кипения и испарить ее

Физика

Какое количество энергии нужно затратить чтобы воду массой 5 кг взятую при темпер??туре 0 градусов довести до кипения и испарить ее

Автор: Гость