Какое количество энергии нужно затратить чтобы воду массой 5 кг взятую при темпер??туре 0 градусов довести до кипения и испарить ее

Физика
Какое количество энергии нужно затратить чтобы воду массой 5 кг взятую при темпер??туре 0 градусов довести до кипения и испарить ее
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Здесь E=Q Q=c*m*(tкип-tнач)+L*m Q=4200дж/кг*градус цельсия*5кг*100градусов+2300000дж/кг*5кг=21000000дж+11500000дж=32500000дж=32500кДж
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