Помогите РЕШИТЬ задачу , а не от болды писать , пожалуйста
Геометрия
Помогите РЕШИТЬ задачу , а не от болды писать , пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если уг.у тебя угол ВАО равен углу ДОС,то все легко. ВАО=ДОС. АО=ОС. АОВ=СОД(как вертикальные) и получается ,что они равны по стороне и двум прилежащим углам..(сус)
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