Сочинение на тему Почему Дубровский стал разбойником

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Сочинение на тему Почему Дубровский стал разбойником
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
 Владимир Дубровский хотел стать разбойником, потому что желал справедливости. Его  отца разорил старинный друг  Кирила Петрович Троекуров. Владимир Дубровский вместе со своей шайкой , состоящий  из бывших крепостных, грабил только богатых.
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