Сочинение на тему Почему Дубровский стал разбойником
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Сочинение на тему Почему Дубровский стал разбойником
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Владимир Дубровский хотел стать разбойником, потому что желал справедливости. Его отца разорил старинный друг Кирила Петрович Троекуров. Владимир Дубровский вместе со своей шайкой , состоящий из бывших крепостных, грабил только богатых.
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