Сочинение на тему Почему Дубровский стал разбойником

Гость: Гость:

Владимир Дубровский хотел стать разбойником, потому что желал справедливости. Его отца разорил старинный друг Кирила Петрович Троекуров. Владимир Дубровский вместе со своей шайкой , состоящий из бывших крепостных, грабил только богатых.