Пользуясь толковым словарём выясни значения данных слов .Составь с ними словосоч??тания,запиши. ПРИБЫВАТЬ-ПРЕБЫВАТЬ,ПРИСТУПИТЬ-ПРЕСТУПИТЬ,ПРИТВОРИТЬ-ПРЕТВОРИТЬ,ПРИКЛОНЯТЬСЯ-ПРЕКЛОНЯТЬСЯ,ПРИЁМНИК-ПРЕЕМНИК,ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ,ПРИЗИР...

Гость: Гость:

Прибывать в порт, пребывать в шоке. Приступить к заданию, преступить черту. Притворить дверь, претворить план. Приклоняться к земле, преклоняться перед гением. Радио приёмник, глупый приемник. Преемственность поколений. Презирать врага, призирать детей.