Пользуясь толковым словарём выясни значения данных слов .Составь с ними словосоч??тания,запиши. ПРИБЫВАТЬ-ПРЕБЫВАТЬ,ПРИСТУПИТЬ-ПРЕСТУПИТЬ,ПРИТВОРИТЬ-ПРЕТВОРИТЬ,ПРИКЛОНЯТЬСЯ-ПРЕКЛОНЯТЬСЯ,ПРИЁМНИК-ПРЕЕМНИК,ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ,ПРИЗИР...
Русский язык
Пользуясь толковым словарём выясни значения данных слов .Составь с ними словосоч??тания,запиши. ПРИБЫВАТЬ-ПРЕБЫВАТЬ,ПРИСТУПИТЬ-ПРЕСТУПИТЬ,ПРИТВОРИТЬ-ПРЕТВОРИТЬ,ПРИКЛОНЯТЬСЯ-ПРЕКЛОНЯТЬСЯ,ПРИЁМНИК-ПРЕЕМНИК,ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ,ПРИЗИРАТЬ-ПРЕЗИРАТЬ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Прибывать в порт, пребывать в шоке. Приступить к заданию, преступить черту. Притворить дверь, претворить план. Приклоняться к земле, преклоняться перед гением. Радио приёмник, глупый приемник. Преемственность поколений. Презирать врага, призирать детей.
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