На гладком горизонтальном столе лежит брусок массой 99 грамм, прикрепленный к вертикальной стене пружиной жесткостью 10 Н/м. В брусок попадает пуля массой 1 грамм, имеющая в момент удара скорость 100 м/с, направленную горизонта...
Физика
На гладком горизонтальном столе лежит брусок массой 99 грамм, прикрепленный к вертикальной стене пружиной жесткостью 10 Н/м. В брусок попадает пуля массой 1 грамм, имеющая в момент удара скорость 100 м/с, направленную горизонтально вдоль пружины к стене, и застревает в бруске. Каков закон изменения координаты бруска от времени после взаимодействия с пулей. ОТВЕТ: 0,1 sin 10t помогите с решением) в помощь формулы
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано: M=99 г = 0,099 кг m=1 г = 0,001 кг k=10 Н/м V=100 м/с ________ x=x(t) - ? Импульс до удара po=m*V = 0,001*100 = 0,1 кг*м Импульс после удара (пуля застряла в бруске) p = (M+m)*U = (0,099+0,001)*U=0,1*U По закону сохранения импульса: p=po 0,1*U = 0,1 U = 1м/с Кинетическая энергия бруска (с пулей) Ek= (M+m)*U²/2 = 0,1*1/2=0,05 Дж Эта энергия пошла на сжатие пружины Ek = A A=k*x²/2 x² = 2*A/k = 2*0,05/10 = 0,01 м² x=xmax=0,1 м - АМПЛИТУДА колебаний ω=√k/m = √(10/0,1)= 10 c-1 - ЧАСТОТА колебаний (циклическая) Запишем уравнение колебаний; x=xmax*sin (ωt) Имеем: x =0,1*sin (10*t) Вот и всё!!!
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