На гладком горизонтальном столе лежит брусок массой 99 грамм, прикрепленный к вертикальной стене пружиной жесткостью 10 Н/м. В брусок попадает пуля массой 1 грамм, имеющая в момент удара скорость 100 м/с, направленную горизонта...

Физика

На гладком горизонтальном столе лежит брусок массой 99 грамм, прикрепленный к вертикальной стене пружиной жесткостью 10 Н/м. В брусок попадает пуля массой 1 грамм, имеющая в момент удара скорость 100 м/с, направленную горизонтально вдоль пружины к стене, и застревает в бруске. Каков закон изменения координаты бруска от времени после взаимодействия с пулей. ОТВЕТ: 0,1 sin 10t помогите с решением) в помощь формулы

Автор: Гость