Написать сочинение по роману "Капитанская дочка" Темы для сочинений: 1)Какого ге??оя и почему можно считать любимым героем Пушкина в романе "Капитанская дочка" 2)К какому пониманию чести приходит Гринёв в конце романа "Капит...

Литература
Написать сочинение по роману "Капитанская дочка" Темы для сочинений: 1)Какого ге??оя и почему можно считать любимым героем Пушкина в романе "Капитанская дочка" 2)К какому пониманию чести приходит Гринёв в конце романа "Капитанская дочка" (написать надо оба) Требования: 1)Чёткая трёхчастная композиция: а) Вступление б) Основная часть (Доказательство) в) Вывод 2) Соответствие темы 3) Не допускать фактических ошибок 4) соответствие объёма мин. 200 слов
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Долго конечно писать ну ок
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