Скласти 4-ри речення з однорідними членами речення

Гость: Гость:

Шла я лісом і побачила квіти:конваліі,проліски,ряст,сон-траву.Пішла я далі і побачила гарних тварин:лося,оленя.Коли підіймала голову у небі побачила птахів які вже мабудь летять у вирій:лебіть,ластівки,журавлі!