Скласти 4-ри речення з однорідними членами речення
Українська мова
Скласти 4-ри речення з однорідними членами речення
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Шла я лісом і побачила квіти:конваліі,проліски,ряст,сон-траву.Пішла я далі і побачила гарних тварин:лося,оленя.Коли підіймала голову у небі побачила птахів які вже мабудь летять у вирій:лебіть,ластівки,журавлі!
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